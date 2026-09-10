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Пила Chain Saw на батарейках (звук,движение)в коробке звук мотора,движение цепи T1461(G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила Chain Saw на батарейках (звук,движение)в коробке звук мотора,движение цепи T1461(G)

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Пила Chain Saw на батарейках (звук,движение)в коробке звук мотора,движение цепи T1461(G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
900 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398694
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х18х12
Вес, г.
567

Описание товара Пила Chain Saw на батарейках (звук,движение)в коробке звук мотора,движение цепи T1461(G)

Игровой набор содержит в себе качественные элементы, предназначенные для игры детям в возрасте от 3 лет. Выполнен из качественных материалов, абсолютно безопасных для здоровья ребенка.

Отзывы о товаре Пила Chain Saw на батарейках (звук,движение)в коробке звук мотора,движение цепи T1461(G)




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор содержит в себе качественные элементы, предназначенные для игры детям в возрасте от 3 лет. Выполнен из качественных материалов, абсолютно безопасных для здоровья ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила Chain Saw на батарейках (звук,движение)в коробке звук мотора,движение цепи T1461(G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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