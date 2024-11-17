Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические приводы
Тип привода
DVD-RW
Тип размещения
внешний slim
Интерфейс
USB
Цвет корпуса
золотистый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396891
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оптические приводы
Тип привода
DVD-RW
Тип размещения
внешний slim
Интерфейс
USB
Цвет корпуса
золотистый
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Ширина, см
13.5
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х6
Вес, г.
580
Описание товара Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый
Оптический привод DVD-RW ASUS SDRW-08U9M-U, внешний, USB, золотистый, Ret [sdrw-08u9m-u/gold/g/as]
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Оптические приводы
Тип привода
DVD-RW
Тип размещения
внешний slim
Интерфейс
USB
Цвет корпуса
золотистый
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Развернуть
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Ширина, см
13.5
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Оптический привод DVD-RW ASUS SDRW-08U9M-U, внешний, USB, золотистый, Ret [sdrw-08u9m-u/gold/g/as]
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, usb
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, usb
Достоинства:
Комментарий:
Работает, читает. Сразу подключился к Apple Mcbook без установочного диска и т.д. Но не сказать, чтоб не шумный... Звук при раскрутке диска ощутимый
Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый
Достоинства:
Комментарий:
Работает, читает. Сразу подключился к Apple Mcbook без установочного диска и т.д. Но не сказать, чтоб не шумный... Звук при раскрутке диска ощутимый