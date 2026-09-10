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Корпус FORMULA Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус FORMULA Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный

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Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 1
Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 2
Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 3
Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 4
Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 5
Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 6
Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 7
Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 8
Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 9
Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 10
Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 1
  • Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 2
  • Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 3
  • Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 4
  • Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 5
  • Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 6
  • Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 7
  • Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 8
  • Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 9
  • Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 10
  • Корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396738
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус FORMULA Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный

Черный корпус ATX AEROCOOL Aero One Frost-G-BK-v1 выполнен в элегантном стиле с цветными вставками. Лаконичное оформление предусматривает черный матовый оттенок прочного корпуса и изящное скругление отдельных элементов. Верхняя панель оснащена двумя USB 3.0 входами, а также аудио входом. Блок питания не предусмотрен. Есть прозрачная боковая панель, также предусмотрено место для установки видеокарты длиной до 327 мм. Корпус ATX AEROCOOL Aero One Frost-G-BK-v1 выполнен из качественных и долговечных материалов.



Теги товара: Игровой корпус

Отзывы о товаре Корпус FORMULA Aero One Frost-G-BK-v1 (ACCM-PB17043.11) черный




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Описание
Черный корпус ATX AEROCOOL Aero One Frost-G-BK-v1 выполнен в элегантном стиле с цветными вставками. Лаконичное оформление предусматривает черный матовый оттенок прочного корпуса и изящное скругление отдельных элементов. Верхняя панель оснащена двумя USB 3.0 входами, а также аудио входом. Блок питания не предусмотрен. Есть прозрачная боковая панель, также предусмотрено место для установки видеокарты длиной до 327 мм. Корпус ATX AEROCOOL Aero One Frost-G-BK-v1 выполнен из качественных и долговечных материалов.


Теги товара: Игровой корпус
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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