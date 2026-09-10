Top.Mail.Ru
Тележка"Supermarket"№1+набор продуктов в сетке 42989 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тележка"Supermarket"№1+набор продуктов в сетке 42989

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тележка&quot;Supermarket&quot;№1+набор продуктов в сетке 42989 - фото 1
Тележка&quot;Supermarket&quot;№1+набор продуктов в сетке 42989 - фото 2
Тележка&quot;Supermarket&quot;№1+набор продуктов в сетке 42989 - фото 3
Тележка&quot;Supermarket&quot;№1+набор продуктов в сетке 42989 - фото 4
Тележка&quot;Supermarket&quot;№1+набор продуктов в сетке 42989 - фото 5
Тележка&quot;Supermarket&quot;№1+набор продуктов в сетке 42989 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Тележка&quot;Supermarket&quot;№1+набор продуктов в сетке 42989 - фото 1
  • Тележка&quot;Supermarket&quot;№1+набор продуктов в сетке 42989 - фото 2
  • Тележка&quot;Supermarket&quot;№1+набор продуктов в сетке 42989 - фото 3
  • Тележка&quot;Supermarket&quot;№1+набор продуктов в сетке 42989 - фото 4
  • Тележка&quot;Supermarket&quot;№1+набор продуктов в сетке 42989 - фото 5
  • Тележка&quot;Supermarket&quot;№1+набор продуктов в сетке 42989 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396586
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х48х31
Вес, кг.
17

Описание товара Тележка"Supermarket"№1+набор продуктов в сетке 42989

Тележка «Supermarket» № 1- это отличная универсальная тележка, которая подойдёт как мальчикам, так и девочкам. Мальчики с удовольствием загрузят в тележку автомобили, пистолеты, песочные принадлежности, а девочки посадят кукол, мягкие игрушки, посудку, формочки — в общем, все необходимое им для игры на улице, в песочнице, в соседней комнате. Конечно же, с тележкой можно играть в магазин и складывать в нее свои покупки. Для деток поменьше толкание тележки перед собой при ходьбе полезно для совершенствования координации движений, чувства равновесия. Малышам также нравится, как звучит трещотка, установленная на колесе. В набор входят продукты, с которыми игра станет еще интереснее и увлекательнее.

Отзывы о товаре Тележка"Supermarket"№1+набор продуктов в сетке 42989




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Описание
Тележка «Supermarket» № 1- это отличная универсальная тележка, которая подойдёт как мальчикам, так и девочкам. Мальчики с удовольствием загрузят в тележку автомобили, пистолеты, песочные принадлежности, а девочки посадят кукол, мягкие игрушки, посудку, формочки — в общем, все необходимое им для игры на улице, в песочнице, в соседней комнате. Конечно же, с тележкой можно играть в магазин и складывать в нее свои покупки. Для деток поменьше толкание тележки перед собой при ходьбе полезно для совершенствования координации движений, чувства равновесия. Малышам также нравится, как звучит трещотка, установленная на колесе. В набор входят продукты, с которыми игра станет еще интереснее и увлекательнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тележка"Supermarket"№1+набор продуктов в сетке 42989 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...