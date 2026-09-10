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Кукольный домик "София" с набором мебели и автомобилем 14 элементов, в пакете 78018 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукольный домик "София" с набором мебели и автомобилем 14 элементов, в пакете 78018

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Кукольный домик &quot;София&quot; с набором мебели и автомобилем 14 элементов, в пакете 78018 - фото 1
Кукольный домик &quot;София&quot; с набором мебели и автомобилем 14 элементов, в пакете 78018 - фото 2
Кукольный домик &quot;София&quot; с набором мебели и автомобилем 14 элементов, в пакете 78018 - фото 3
Кукольный домик &quot;София&quot; с набором мебели и автомобилем 14 элементов, в пакете 78018 - фото 4
Кукольный домик &quot;София&quot; с набором мебели и автомобилем 14 элементов, в пакете 78018 - фото 5
Кукольный домик &quot;София&quot; с набором мебели и автомобилем 14 элементов, в пакете 78018 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Кукольный домик &quot;София&quot; с набором мебели и автомобилем 14 элементов, в пакете 78018 - фото 1
  • Кукольный домик &quot;София&quot; с набором мебели и автомобилем 14 элементов, в пакете 78018 - фото 2
  • Кукольный домик &quot;София&quot; с набором мебели и автомобилем 14 элементов, в пакете 78018 - фото 3
  • Кукольный домик &quot;София&quot; с набором мебели и автомобилем 14 элементов, в пакете 78018 - фото 4
  • Кукольный домик &quot;София&quot; с набором мебели и автомобилем 14 элементов, в пакете 78018 - фото 5
  • Кукольный домик &quot;София&quot; с набором мебели и автомобилем 14 элементов, в пакете 78018 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396521
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кукольный домик, аксессуары, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х20
Вес, кг.
1.03

Описание товара Кукольный домик "София" с набором мебели и автомобилем 14 элементов, в пакете 78018

Кукольный домик София от фабрики Полесье отлично дополнит кукольное царство любой девочки. Домик имеет яркий и реалистичный дизайн, изготовлен из высококачественного пластика. Домик имеет 2 этажа и предполагает несколько зон для игры с куклами. Разнообразит игру и сделает её ещё интереснее наличие открывающихся элементов. Домик складывается и оснащён удобной ручкой для перемещения.

Отзывы о товаре Кукольный домик "София" с набором мебели и автомобилем 14 элементов, в пакете 78018




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кукольный домик, аксессуары, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Кукольный домик София от фабрики Полесье отлично дополнит кукольное царство любой девочки. Домик имеет яркий и реалистичный дизайн, изготовлен из высококачественного пластика. Домик имеет 2 этажа и предполагает несколько зон для игры с куклами. Разнообразит игру и сделает её ещё интереснее наличие открывающихся элементов. Домик складывается и оснащён удобной ручкой для перемещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукольный домик "София" с набором мебели и автомобилем 14 элементов, в пакете 78018 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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