Пупс (высота 40см) в бело-розовом комбинезоне с аксессуарами звуки,пьет,писает;с подгузником,бутылочкой,горшком 3777/200541779/SR102
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%2 020 руб. 3 876 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396313
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х13
Вес, г.
642
Описание товара Пупс (высота 40см) в бело-розовом комбинезоне с аксессуарами звуки,пьет,писает;с подгузником,бутылочкой,горшком 3777/200541779/SR102
Игрушка выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка. Предназначена для девочек от 3 лет. Прилагаемые аксессуары и встроенные эфекты позволяют разнообразить игру с куклой.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Игрушка выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка. Предназначена для девочек от 3 лет. Прилагаемые аксессуары и встроенные эфекты позволяют разнообразить игру с куклой.
Пупс (высота 40см) в бело-розовом комбинезоне с аксессуарами звуки,пьет,писает;с подгузником,бутылочкой,горшком 3777/200541779/SR102 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пупс (высота 40см) в бело-розовом комбинезоне с аксессуарами звуки,пьет,писает;с подгузником,бутылочкой,горшком 3777/200541779/SR102