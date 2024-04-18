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Конструктор "Колобок и компания" 30 деталей с паровозиком Stellar 03024 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Колобок и компания" 30 деталей с паровозиком Stellar 03024

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Конструктор &quot;Колобок и компания&quot; 30 деталей с паровозиком Stellar 03024 - фото 1
Конструктор &quot;Колобок и компания&quot; 30 деталей с паровозиком Stellar 03024 - фото 2
Конструктор &quot;Колобок и компания&quot; 30 деталей с паровозиком Stellar 03024 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Колобок и компания&quot; 30 деталей с паровозиком Stellar 03024 - фото 1
  • Конструктор &quot;Колобок и компания&quot; 30 деталей с паровозиком Stellar 03024 - фото 2
  • Конструктор &quot;Колобок и компания&quot; 30 деталей с паровозиком Stellar 03024 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 270 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395202
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 12 мес.
Комплектация
30 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
860

Описание товара Конструктор "Колобок и компания" 30 деталей с паровозиком Stellar 03024

Конструктор «Колобок» - это самый первый конструктор для малыша. Его крупные округлые детали способствуют формированию правильного захвата предметов. В руках ребенка они легко крепятся блочным способом. Сначала дети будут пробовать соединить две детали, а позднее смогут собрать башенки. Особенно малыши полюбят конструктор за то, что его элементы во время работы издают приятный звук. Также с помощью конструктора можно изучать цвета и размер, сравнивая башенки разной высоты.

Отзывы о товаре Конструктор "Колобок и компания" 30 деталей с паровозиком Stellar 03024

Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Алена Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла сломанная! Один состав вставляли в паровозик и выдрали с кусками пластмассы, а потом сдали обратно! Продавец не проверил и отправил следующему покупателю! Не стала сдавать, так как ребенку понравилась игрушка!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 12 мес.
Комплектация
30 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор «Колобок» - это самый первый конструктор для малыша. Его крупные округлые детали способствуют формированию правильного захвата предметов. В руках ребенка они легко крепятся блочным способом. Сначала дети будут пробовать соединить две детали, а позднее смогут собрать башенки. Особенно малыши полюбят конструктор за то, что его элементы во время работы издают приятный звук. Также с помощью конструктора можно изучать цвета и размер, сравнивая башенки разной высоты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Алена Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла сломанная! Один состав вставляли в паровозик и выдрали с кусками пластмассы, а потом сдали обратно! Продавец не проверил и отправил следующему покупателю! Не стала сдавать, так как ребенку понравилась игрушка!


Конструктор "Колобок и компания" 30 деталей с паровозиком Stellar 03024 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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