Конструктор ТИКО "Архимед" 152 детали в цветной коробке Рантис 685
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Характеристики
Описание товара Конструктор ТИКО "Архимед" 152 детали в цветной коробке Рантис 685
Конструктор ТИКО "Архимед" 152 детали в цветной коробке Рантис 685 Основа конструктора - плоские пластмассовые детали различной формы (треугольники равносторонние, равнобедренные и прямоугольные, квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пятиугольники, шестиугольники и восьмиугольники) и размера (длина стороны 5 и 10 см). Детали конструктора соединяются между собой с помощью шарнирных соединений (шарообразный выступ защелкивается в круглую выемку), позволяющих одной детали вращаться вокруг другой. В результате для ребенка становится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки - к объемной фигуре и обратно. Кроме того, появляется возможность конструирования бесконечного множества игровых фигур (от дорожки и забора до коттеджа, ракеты, корабля и т.п.) и геометрических объемных фигур (от трех-, четырех-, пяти-, шести-, восьмигранных призм и пирамид- до икосаэдров, додекаэдров и звезд Кеплера). Производителем предлагается различные комплектации конструкторов ТИКО, расчитаные на разные возрастные категории и виды занятий. Конструктор ТИКО Архимед это - самый большой из конструкторов ТИКО, состоит из 146 деталей. Помимо 18 различных многоугольников, традиционно входящих в наборы ТИКО, в набор Архимед дополнительно включены два новых многоугольника – параллелограмм и трапеция. Включение дополнительных фигур еще больше расширяет и без того не маленькие возможности конструктора ТИКО. Конструктор может быть использован как в игре, так и при изучении стереометрии.
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