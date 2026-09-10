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Конструктор ТИКО "Архимед" 152 детали в цветной коробке Рантис 685 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор ТИКО "Архимед" 152 детали в цветной коробке Рантис 685

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Конструктор ТИКО &quot;Архимед&quot; 152 детали в цветной коробке Рантис 685 - фото 1
Конструктор ТИКО &quot;Архимед&quot; 152 детали в цветной коробке Рантис 685 - фото 2
Конструктор ТИКО &quot;Архимед&quot; 152 детали в цветной коробке Рантис 685 - фото 3
Конструктор ТИКО &quot;Архимед&quot; 152 детали в цветной коробке Рантис 685 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструктор
  • Конструктор ТИКО &quot;Архимед&quot; 152 детали в цветной коробке Рантис 685 - фото 1
  • Конструктор ТИКО &quot;Архимед&quot; 152 детали в цветной коробке Рантис 685 - фото 2
  • Конструктор ТИКО &quot;Архимед&quot; 152 детали в цветной коробке Рантис 685 - фото 3
  • Конструктор ТИКО &quot;Архимед&quot; 152 детали в цветной коробке Рантис 685 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 230 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395181
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Характеристики

Бренд
Рантис
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
152 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х11
Вес, кг.
1.04

Описание товара Конструктор ТИКО "Архимед" 152 детали в цветной коробке Рантис 685

Конструктор ТИКО "Архимед" 152 детали в цветной коробке Рантис 685 Основа конструктора - плоские пластмассовые детали различной формы (треугольники равносторонние, равнобедренные и прямоугольные, квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пятиугольники, шестиугольники и восьмиугольники) и размера (длина стороны 5 и 10 см). Детали конструктора соединяются между собой с помощью шарнирных соединений (шарообразный выступ защелкивается в круглую выемку), позволяющих одной детали вращаться вокруг другой. В результате для ребенка становится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки - к объемной фигуре и обратно. Кроме того, появляется возможность конструирования бесконечного множества игровых фигур (от дорожки и забора до коттеджа, ракеты, корабля и т.п.) и геометрических объемных фигур (от трех-, четырех-, пяти-, шести-, восьмигранных призм и пирамид- до икосаэдров, додекаэдров и звезд Кеплера). Производителем предлагается различные комплектации конструкторов ТИКО, расчитаные на разные возрастные категории и виды занятий. Конструктор ТИКО Архимед это - самый большой из конструкторов ТИКО, состоит из 146 деталей. Помимо 18 различных многоугольников, традиционно входящих в наборы ТИКО, в набор Архимед дополнительно включены два новых многоугольника – параллелограмм и трапеция. Включение дополнительных фигур еще больше расширяет и без того не маленькие возможности конструктора ТИКО. Конструктор может быть использован как в игре, так и при изучении стереометрии.

Отзывы о товаре Конструктор ТИКО "Архимед" 152 детали в цветной коробке Рантис 685




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Характеристики
Бренд
Рантис
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
152 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор ТИКО "Архимед" 152 детали в цветной коробке Рантис 685 Основа конструктора - плоские пластмассовые детали различной формы (треугольники равносторонние, равнобедренные и прямоугольные, квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пятиугольники, шестиугольники и восьмиугольники) и размера (длина стороны 5 и 10 см). Детали конструктора соединяются между собой с помощью шарнирных соединений (шарообразный выступ защелкивается в круглую выемку), позволяющих одной детали вращаться вокруг другой. В результате для ребенка становится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки - к объемной фигуре и обратно. Кроме того, появляется возможность конструирования бесконечного множества игровых фигур (от дорожки и забора до коттеджа, ракеты, корабля и т.п.) и геометрических объемных фигур (от трех-, четырех-, пяти-, шести-, восьмигранных призм и пирамид- до икосаэдров, додекаэдров и звезд Кеплера). Производителем предлагается различные комплектации конструкторов ТИКО, расчитаные на разные возрастные категории и виды занятий. Конструктор ТИКО Архимед это - самый большой из конструкторов ТИКО, состоит из 146 деталей. Помимо 18 различных многоугольников, традиционно входящих в наборы ТИКО, в набор Архимед дополнительно включены два новых многоугольника – параллелограмм и трапеция. Включение дополнительных фигур еще больше расширяет и без того не маленькие возможности конструктора ТИКО. Конструктор может быть использован как в игре, так и при изучении стереометрии.
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