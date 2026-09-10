Конструктор"Розовая мечта.Передвижная сцена"(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253
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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395090
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х20х10
Вес, г.
500
Описание товара Конструктор"Розовая мечта.Передвижная сцена"(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253
Конструктор «Розовая мечта» позволит построить машину с передвижной сценой, на которой будет выступать звезда поп-музыки! На сцене и вокруг нее расположены софиты, заливающие все своим светом, а в центре внимания — певец в нарядном костюме и с микрофоном в руках. В комплект входят элементы для постройки подсобных помещений и другие мини-фигурки, изображающие оператора, снимающего концерт, звукорежиссера с микрофоном и других работников передвижной студии.
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Конструктор «Розовая мечта» позволит построить машину с передвижной сценой, на которой будет выступать звезда поп-музыки! На сцене и вокруг нее расположены софиты, заливающие все своим светом, а в центре внимания — певец в нарядном костюме и с микрофоном в руках. В комплект входят элементы для постройки подсобных помещений и другие мини-фигурки, изображающие оператора, снимающего концерт, звукорежиссера с микрофоном и других работников передвижной студии.
Конструктор"Розовая мечта.Передвижная сцена"(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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