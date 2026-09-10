Конструктор "Воздушные суда" 26 деталей "Играй,создавай" Нордпласт 480616
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%420 руб. 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394943
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 12 мес.
Комплектация
26 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х9
Вес, кг.
3.62
Описание товара Конструктор "Воздушные суда" 26 деталей "Играй,создавай" Нордпласт 480616
Серия конструктора Играй, Создавай разработана специально для малышей от 1 года. Все конструкторы этой серии изготовлены из безопасного и прочного пластика ярких цветов, не тускнеющих со временем. Набор Воздушные суда входит в тематическую серию Стихия. Летать можно не только во сне - как только ваш малыш соберет свои первые летательные аппараты, он может смело отправляться в небеса - на встречу солнцу и облакам! Самолёты, вертолёты или может быть воздушные шары - у нас есть всё для аэропутешествий юного пилота. Кубики хранятся в удобной коробке.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 12 мес.
Комплектация
26 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Серия конструктора Играй, Создавай разработана специально для малышей от 1 года. Все конструкторы этой серии изготовлены из безопасного и прочного пластика ярких цветов, не тускнеющих со временем. Набор Воздушные суда входит в тематическую серию Стихия. Летать можно не только во сне - как только ваш малыш соберет свои первые летательные аппараты, он может смело отправляться в небеса - на встречу солнцу и облакам! Самолёты, вертолёты или может быть воздушные шары - у нас есть всё для аэропутешествий юного пилота. Кубики хранятся в удобной коробке.
Конструктор "Воздушные суда" 26 деталей "Играй,создавай" Нордпласт 480616 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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