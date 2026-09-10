Коляска для двух кукол серо-розовая,материал:лен регулир.ручка,люлька-сидение,корзина,ДШВ 65,5*59*65 см MELOBO 9651A/цвет №1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394934
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
51х49х15
Вес, кг.
4.37
Описание товара Коляска для двух кукол серо-розовая,материал:лен регулир.ручка,люлька-сидение,корзина,ДШВ 65,5*59*65 см MELOBO 9651A/цвет №1
Как только девочки подрастают, они начинают проявлять заботу о других. И кукла — лучший для этого тренажер. Девочка с удовольствием будет ходить гулять с коляской, которая будет защищать двойняшек, помещаемых в ней, от палящего солнца или дождя.
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Как только девочки подрастают, они начинают проявлять заботу о других. И кукла — лучший для этого тренажер. Девочка с удовольствием будет ходить гулять с коляской, которая будет защищать двойняшек, помещаемых в ней, от палящего солнца или дождя.
Коляска для двух кукол серо-розовая,материал:лен регулир.ручка,люлька-сидение,корзина,ДШВ 65,5*59*65 см MELOBO 9651A/цвет №1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Коляска для двух кукол серо-розовая,материал:лен регулир.ручка,люлька-сидение,корзина,ДШВ 65,5*59*65 см MELOBO 9651A/цвет №1