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Настольная игра "Путешествие по сказке "Курочка Ряба" VladiToys VT2909-12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра "Путешествие по сказке "Курочка Ряба" VladiToys VT2909-12

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Настольная игра &quot;Путешествие по сказке &quot;Курочка Ряба&quot; VladiToys VT2909-12 - фото 1
Настольная игра &quot;Путешествие по сказке &quot;Курочка Ряба&quot; VladiToys VT2909-12 - фото 2
Настольная игра &quot;Путешествие по сказке &quot;Курочка Ряба&quot; VladiToys VT2909-12 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
  • Настольная игра &quot;Путешествие по сказке &quot;Курочка Ряба&quot; VladiToys VT2909-12 - фото 1
  • Настольная игра &quot;Путешествие по сказке &quot;Курочка Ряба&quot; VladiToys VT2909-12 - фото 2
  • Настольная игра &quot;Путешествие по сказке &quot;Курочка Ряба&quot; VladiToys VT2909-12 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394820
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Характеристики

Бренд
VladiToys
Тип товара
Игра настольная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х6
Вес, г.
363

Описание товара Настольная игра "Путешествие по сказке "Курочка Ряба" VladiToys VT2909-12

«Курочка Ряба» для самых маленьких зовет малыша поиграть со сказкой! Читайте ребенку слово за словом, а он пускай раскладывает историю на своем столе. Вот Ряба снесла золотое яичко, потом оно разбилось, теперь яичко простое. Подключайте в игру картонные фигурки, пускай они сопровождают сюжет. Когда детали собраны, сыграем в обратном направлении! «Снесла курочка яичко не золотое, а простое. И оно разбилось…»

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Характеристики
Бренд
VladiToys
Тип товара
Игра настольная
Страна производитель
Китай
Описание
«Курочка Ряба» для самых маленьких зовет малыша поиграть со сказкой! Читайте ребенку слово за словом, а он пускай раскладывает историю на своем столе. Вот Ряба снесла золотое яичко, потом оно разбилось, теперь яичко простое. Подключайте в игру картонные фигурки, пускай они сопровождают сюжет. Когда детали собраны, сыграем в обратном направлении! «Снесла курочка яичко не золотое, а простое. И оно разбилось…»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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