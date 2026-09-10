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Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 150 мм, L = 800 мм) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 150 мм, L = 800 мм)

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Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 150 мм, L = 800 мм) - фото 1
Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 150 мм, L = 800 мм) - фото 2
Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 150 мм, L = 800 мм) - фото 3
Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 150 мм, L = 800 мм) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 150 мм, L = 800 мм) - фото 1
  • Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 150 мм, L = 800 мм) - фото 2
  • Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 150 мм, L = 800 мм) - фото 3
  • Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 150 мм, L = 800 мм) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 39404
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Характеристики

Бренд
DDE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х17х17
Вес, кг.
3.39

Описание товара Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 150 мм, L = 800 мм)

Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 150 мм, L = 800 мм)

Отзывы о товаре Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 150 мм, L = 800 мм)




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Характеристики
Бренд
DDE
Страна производитель
Китай
Описание
Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 150 мм, L = 800 мм)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 150 мм, L = 800 мм) - купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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