Кукольный театр "Теремок" 6 персонажей в коробке Русский стиль 11200
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Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%1 580 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393568
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
6 кукол, сценарий, упаковка
Материал
ПВХ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
680
Описание товара Кукольный театр "Теремок" 6 персонажей в коробке Русский стиль 11200
В комплект игры входят 6 кукол (мышка, лягушка, зайчик, лиса, волк, медведь) и книжка со сценарием сказки. Куклы-перчатки подходят для любого размера руки: для руки родителя и для детской ручки. С помощью такого театра ребенок познакомится с русской народной сказкой Теремок. Вместе с родителями дети смогут разыгрывать спектакль, овладев искусством перевоплощения. Декорации можно изготовить самим, проявив фантазию и изобретательность. Такой кукольный театр предусматривает участие нескольких детей. Таким образом ребенок научится находить себе друзей, станет общительней и дружелюбней.
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Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
6 кукол, сценарий, упаковка
Материал
ПВХ
Страна производитель
Китай
В комплект игры входят 6 кукол (мышка, лягушка, зайчик, лиса, волк, медведь) и книжка со сценарием сказки. Куклы-перчатки подходят для любого размера руки: для руки родителя и для детской ручки. С помощью такого театра ребенок познакомится с русской народной сказкой Теремок. Вместе с родителями дети смогут разыгрывать спектакль, овладев искусством перевоплощения. Декорации можно изготовить самим, проявив фантазию и изобретательность. Такой кукольный театр предусматривает участие нескольких детей. Таким образом ребенок научится находить себе друзей, станет общительней и дружелюбней.
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