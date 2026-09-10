Барабан ELP ELP-OPC-H3015LL для HP CE255A/CE255X, CRG-724
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CE255A, CE255X, CRG-724
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393231
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CE255A, CE255X, CRG-724
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, г.
100
Описание товара Барабан ELP ELP-OPC-H3015LL для HP CE255A/CE255X, CRG-724
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей. Совмещение приемлемой цены и хорошего качества позволило завоевать этой организации должное внимание и положительную репутацию.
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Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CE255A, CE255X, CRG-724
Страна производитель
Китай
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей. Совмещение приемлемой цены и хорошего качества позволило завоевать этой организации должное внимание и положительную репутацию.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Барабан ELP ELP-OPC-H3015LL для HP CE255A/CE255X, CRG-724 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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