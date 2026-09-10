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Барабан ELP ELP-OPC-H1515HQ для HP CB540A/CB541A/CB542A/CB543A/CF210A/CF210X/CF211A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Барабан ELP ELP-OPC-H1515HQ для HP CB540A/CB541A/CB542A/CB543A/CF210A/CF210X/CF211A

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Барабан ELP ELP-OPC-H1515HQ для HP CB540A/CB541A/CB542A/CB543A/CF210A/CF210X/CF211A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
HP
Емкость картриджа
стандартный
Поддерживаемые модели принтеров
HP CB540A, HP CB541A, HP CB542A, HP CB543A, HP CF210A, HP CF210X, HP CF211A, HP CF212A, HP CF213A, HP CC530A, HP CC531A, HP CC532A, HP CC533A, HP CE410A, HP CE410X, HP CE411A, HP CE412A, HP CE413A, HP CE320A, HP CE321A, HP CE322A, HP CE323A, HP CRG-716BK, HP 716C, HP 716M, HP 716Y, HP 718BK, HP 718C, HP 718M, HP 718Y, HP 731BK, HP 731C, HP 731M, HP 731Y
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393227
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
HP
Емкость картриджа
стандартный
Поддерживаемые модели принтеров
HP CB540A, HP CB541A, HP CB542A, HP CB543A, HP CF210A, HP CF210X, HP CF211A, HP CF212A, HP CF213A, HP CC530A, HP CC531A, HP CC532A, HP CC533A, HP CE410A, HP CE410X, HP CE411A, HP CE412A, HP CE413A, HP CE320A, HP CE321A, HP CE322A, HP CE323A, HP CRG-716BK, HP 716C, HP 716M, HP 716Y, HP 718BK, HP 718C, HP 718M, HP 718Y, HP 731BK, HP 731C, HP 731M, HP 731Y
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
49

Описание товара Барабан ELP ELP-OPC-H1515HQ для HP CB540A/CB541A/CB542A/CB543A/CF210A/CF210X/CF211A

Барабан ELP ELP-OPC-H1515HQ для HP CB540A/CB541A/CB542A/CB543A/CF210A/CF210X/CF211A

Отзывы о товаре Барабан ELP ELP-OPC-H1515HQ для HP CB540A/CB541A/CB542A/CB543A/CF210A/CF210X/CF211A




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
HP
Емкость картриджа
стандартный
Поддерживаемые модели принтеров
HP CB540A, HP CB541A, HP CB542A, HP CB543A, HP CF210A, HP CF210X, HP CF211A, HP CF212A, HP CF213A, HP CC530A, HP CC531A, HP CC532A, HP CC533A, HP CE410A, HP CE410X, HP CE411A, HP CE412A, HP CE413A, HP CE320A, HP CE321A, HP CE322A, HP CE323A, HP CRG-716BK, HP 716C, HP 716M, HP 716Y, HP 718BK, HP 718C, HP 718M, HP 718Y, HP 731BK, HP 731C, HP 731M, HP 731Y
Страна производитель
Китай
Описание
Барабан ELP ELP-OPC-H1515HQ для HP CB540A/CB541A/CB542A/CB543A/CF210A/CF210X/CF211A
Самовывоз
Доставка
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Барабан ELP ELP-OPC-H1515HQ для HP CB540A/CB541A/CB542A/CB543A/CF210A/CF210X/CF211A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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