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Барабан ELP ELP-OPC-O431LL для Oki B401/411/412/431/432, MB441/461/471/491 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Барабан ELP ELP-OPC-O431LL для Oki B401/411/412/431/432, MB441/461/471/491

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Барабан ELP ELP-OPC-O431LL для Oki B401/411/412/431/432, MB441/461/471/491
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Тип ооборудования
фотобарабан
Совместимость
для Oki
Поддерживаемые модели принтеров
Oki B401, Oki 411, Oki 412, Oki 431, Oki 432, Oki MB441, Oki 461, Oki 471, Oki 491
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393139
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Характеристики

Бренд
ELP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Тип ооборудования
фотобарабан
Совместимость
для Oki
Поддерживаемые модели принтеров
Oki B401, Oki 411, Oki 412, Oki 431, Oki 432, Oki MB441, Oki 461, Oki 471, Oki 491
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, г.
100

Описание товара Барабан ELP ELP-OPC-O431LL для Oki B401/411/412/431/432, MB441/461/471/491

Фотовал ELP Imaging ELP-OPC-O431LL представляет собой высококачественный аналоговый элемент для лазерной печати, который обеспечивает стабильную работу оргтехники и идеально подходит для интенсивной коммерческой эксплуатации. Данный комплектующий элемент предназначен для использования в офисной технике, где важны не только чёткость каждого оттиска, но и экономическая эффективность без потери производительности.

Отзывы о товаре Барабан ELP ELP-OPC-O431LL для Oki B401/411/412/431/432, MB441/461/471/491




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Характеристики
Бренд
ELP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Тип ооборудования
фотобарабан
Совместимость
для Oki
Поддерживаемые модели принтеров
Oki B401, Oki 411, Oki 412, Oki 431, Oki 432, Oki MB441, Oki 461, Oki 471, Oki 491
Страна производитель
Китай
Описание
Фотовал ELP Imaging ELP-OPC-O431LL представляет собой высококачественный аналоговый элемент для лазерной печати, который обеспечивает стабильную работу оргтехники и идеально подходит для интенсивной коммерческой эксплуатации. Данный комплектующий элемент предназначен для использования в офисной технике, где важны не только чёткость каждого оттиска, но и экономическая эффективность без потери производительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Барабан ELP ELP-OPC-O431LL для Oki B401/411/412/431/432, MB441/461/471/491 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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