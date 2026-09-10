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Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392817
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Описание товара Барабан Canon DU C-EXV 29 CL (2779B003AA 000) цветной
Canon Europe — это дочернее предприятие компании Canon Inc., лидера в области инноваций и систем работы с изображениями. Kyosei — это корпоративная философия Canon, которая лежит в основе нашего бренда, бизнеса и спонсорской деятельности. Kyosei — это японское слово, которое означает «жить и работать вместе во имя общего блага», концепция, которой придерживаются все сотрудники Canon. Эта философия определяет нашу миссию и наши ценности, отношение к сотрудникам и клиентам, а также способ ведения бизнеса. Помимо деятельности внутри компании, Kyosei влияет на нашу работу в индустрии и сотрудничество с организациями по всему миру. Для нас первостепенное значение имеет ведение социально-ориентированного бизнеса, и мы учитываем то, как наши действия влияют на наших клиентов, сотрудников, партнеров и других людей.
Canon Europe — это дочернее предприятие компании Canon Inc., лидера в области инноваций и систем работы с изображениями. Kyosei — это корпоративная философия Canon, которая лежит в основе нашего бренда, бизнеса и спонсорской деятельности. Kyosei — это японское слово, которое означает «жить и работать вместе во имя общего блага», концепция, которой придерживаются все сотрудники Canon. Эта философия определяет нашу миссию и наши ценности, отношение к сотрудникам и клиентам, а также способ ведения бизнеса. Помимо деятельности внутри компании, Kyosei влияет на нашу работу в индустрии и сотрудничество с организациями по всему миру. Для нас первостепенное значение имеет ведение социально-ориентированного бизнеса, и мы учитываем то, как наши действия влияют на наших клиентов, сотрудников, партнеров и других людей.
Барабан Canon DU C-EXV 29 CL (2779B003AA 000) цветной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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