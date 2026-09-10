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Железная дорога на бат.Power worLd, длина трассы 366см состав, разводной мост 2184 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Железная дорога на бат.Power worLd, длина трассы 366см состав, разводной мост 2184

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Железная дорога на бат.Power worLd, длина трассы 366см состав, разводной мост 2184
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Железная дорога
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 470 руб.  2 584 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392187
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
пластик, металл
Питание
батарейки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х31х8
Вес, кг.
1.29

Описание товара Железная дорога на бат.Power worLd, длина трассы 366см состав, разводной мост 2184

Набор выполнен из качественных материалов, безопасных для здоровья ребенка. Игра с железной дорогой стимулирует развитие мышления ребенка, тренирует мелкую моторику. Длина трассы 3.6 м

Отзывы о товаре Железная дорога на бат.Power worLd, длина трассы 366см состав, разводной мост 2184




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
пластик, металл
Питание
батарейки
Страна производитель
Китай
Описание
Набор выполнен из качественных материалов, безопасных для здоровья ребенка. Игра с железной дорогой стимулирует развитие мышления ребенка, тренирует мелкую моторику. Длина трассы 3.6 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Железная дорога на бат.Power worLd, длина трассы 366см состав, разводной мост 2184 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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