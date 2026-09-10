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Конструктор 53 деталей в ящике буклет с примерами сборки VIGA 50490 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор 53 деталей в ящике буклет с примерами сборки VIGA 50490

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Конструктор 53 деталей в ящике буклет с примерами сборки VIGA 50490 - фото 1
Конструктор 53 деталей в ящике буклет с примерами сборки VIGA 50490 - фото 2
Конструктор 53 деталей в ящике буклет с примерами сборки VIGA 50490 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
винтовой конструктор
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
1
Количество деталей
53
  • Конструктор 53 деталей в ящике буклет с примерами сборки VIGA 50490 - фото 1
  • Конструктор 53 деталей в ящике буклет с примерами сборки VIGA 50490 - фото 2
  • Конструктор 53 деталей в ящике буклет с примерами сборки VIGA 50490 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
3 200 руб.  7 004 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392178
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
винтовой конструктор
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
1
Материал
дерево
Количество деталей
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х6
Вес, кг.
1.8

Описание товара Конструктор 53 деталей в ящике буклет с примерами сборки VIGA 50490

Этот набор предоставит малышу огромные возможности для творчества. Из деталей набора можно построить танк или строительный кран по примерам из буклета либо создать множество разнообразных конструкций, подсказанных фантазией ребенка.

Отзывы о товаре Конструктор 53 деталей в ящике буклет с примерами сборки VIGA 50490




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
винтовой конструктор
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
1
Материал
дерево
Количество деталей
53
Страна производитель
Китай
Описание
Этот набор предоставит малышу огромные возможности для творчества. Из деталей набора можно построить танк или строительный кран по примерам из буклета либо создать множество разнообразных конструкций, подсказанных фантазией ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор 53 деталей в ящике буклет с примерами сборки VIGA 50490 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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