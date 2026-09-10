Набор "Режем торт"в коробке 6 кусочков торта,тарелка,лопатка,6элементов с ягодами,свеча VIGA 58499
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 830 руб. 3 145 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392140
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
6 кусочков торта, тарелка, лопатка, 6 элементов с ягодами, свеча, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х6
Вес, г.
875
Описание товара Набор "Режем торт"в коробке 6 кусочков торта,тарелка,лопатка,6элементов с ягодами,свеча VIGA 58499
Игровой набор выполнен из высококачественной древесины и представляет собой торт, нарезанный на кусочки, со съемными свечами и украшением. В комплект входит деревянная лопатка.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
6 кусочков торта, тарелка, лопатка, 6 элементов с ягодами, свеча, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Игровой набор выполнен из высококачественной древесины и представляет собой торт, нарезанный на кусочки, со съемными свечами и украшением. В комплект входит деревянная лопатка.
Набор "Режем торт"в коробке 6 кусочков торта,тарелка,лопатка,6элементов с ягодами,свеча VIGA 58499 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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