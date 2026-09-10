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Набор Цифры на магните 40шт (цифры, знаки) VIGA 50591 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор Цифры на магните 40шт (цифры, знаки) VIGA 50591

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Набор Цифры на магните 40шт (цифры, знаки) VIGA 50591
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 810 руб.  3 145 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392111
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
детали игрового набора (40 шт.), упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х5
Вес, г.
708

Описание товара Набор Цифры на магните 40шт (цифры, знаки) VIGA 50591

Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка.

Отзывы о товаре Набор Цифры на магните 40шт (цифры, знаки) VIGA 50591




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
детали игрового набора (40 шт.), упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Цифры на магните 40шт (цифры, знаки) VIGA 50591 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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