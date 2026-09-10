Мозайка в ящике 148 дет.разных форм и размеров,10 шаблонов картинок VIGA 50029
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%2 070 руб. 3 162 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392088
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
148 деталей, 10 шаблонов, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х33х22
Вес, кг.
1.29
Описание товара Мозайка в ящике 148 дет.разных форм и размеров,10 шаблонов картинок VIGA 50029
Эта игра отлично походит для знакомства ребенка с формами и цветами, а также способствует развитию мелкой моторики рук и воображения. Рекомендовано для детских садов, центров развития и школ.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
148 деталей, 10 шаблонов, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Эта игра отлично походит для знакомства ребенка с формами и цветами, а также способствует развитию мелкой моторики рук и воображения. Рекомендовано для детских садов, центров развития и школ.
Мозайка в ящике 148 дет.разных форм и размеров,10 шаблонов картинок VIGA 50029 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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