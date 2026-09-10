Лабиринт-трек с шариками в коробке лабиринт с цветными шариками,6 карточек с заданиями VIGA VG50175
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392059
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х8
Вес, кг.
1.08
Описание товара Лабиринт-трек с шариками в коробке лабиринт с цветными шариками,6 карточек с заданиями VIGA VG50175
Развивающая игрушка для малышей. Способствует тренировке моторики и цветового восприятия. Выполнена из качественных материалов, безопасных для здоровья ребенка.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Развивающая игрушка для малышей. Способствует тренировке моторики и цветового восприятия. Выполнена из качественных материалов, безопасных для здоровья ребенка.
Лабиринт-трек с шариками в коробке лабиринт с цветными шариками,6 карточек с заданиями VIGA VG50175 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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