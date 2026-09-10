Гараж"Пожарная служба"(1 машина,вертолет,2 фигурки)в коробке VIGA 50828
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%5 320 руб. 9 197 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392017
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
двухэтажный дом, мебель, 2 фигурки пожарного, спасательный вертолет, пожарная машина, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х27
Вес, кг.
5
Описание товара Гараж"Пожарная служба"(1 машина,вертолет,2 фигурки)в коробке VIGA 50828
Эта Пожарная станция - прекрасный набор для мальчиков, который сможет не только надолго увлечь вашего ребенка, но и поможет в развитии фантазии и укреплении социально-коммуникативных навыков. Парковка включает в себя двухэтажный дом с мебелью, у которого открываются двери, 2 фигурки пожарного, спасательный вертолет и, конечно же, пожарную машину., Весь набор сделан из экологически-чистого материала - дерева, который покрыт безопасными красками.
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Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
двухэтажный дом, мебель, 2 фигурки пожарного, спасательный вертолет, пожарная машина, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Эта Пожарная станция - прекрасный набор для мальчиков, который сможет не только надолго увлечь вашего ребенка, но и поможет в развитии фантазии и укреплении социально-коммуникативных навыков. Парковка включает в себя двухэтажный дом с мебелью, у которого открываются двери, 2 фигурки пожарного, спасательный вертолет и, конечно же, пожарную машину., Весь набор сделан из экологически-чистого материала - дерева, который покрыт безопасными красками.
Гараж"Пожарная служба"(1 машина,вертолет,2 фигурки)в коробке VIGA 50828 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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