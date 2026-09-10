Конструктор"Поезд"15 дет.+3 платформы с колесами в коробке VIGA VG50572
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кубики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%2 110 руб. 2 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391936
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
детали конструктора (18 шт.), упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х15х9
Вес, кг.
1.44
Описание товара Конструктор"Поезд"15 дет.+3 платформы с колесами в коробке VIGA VG50572
Три деревянные платформы, оснащенные подвижными колесами и соединяющиеся между собой специальными креплениями, образуют паровозик, который кроха с удовольствием будет катать. Изюминкой является то, что малыши смогут на свое усмотрение создавать красивые вагончики при помощи ярких разноцветных деталей различных форм, надеваемых на специальные колышки, установленные на платформах. Все элементы необычного конструктора изготовлены из тщательно отшлифованного дерева и покрыты нетоксичными красками.
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Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
детали конструктора (18 шт.), упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Три деревянные платформы, оснащенные подвижными колесами и соединяющиеся между собой специальными креплениями, образуют паровозик, который кроха с удовольствием будет катать. Изюминкой является то, что малыши смогут на свое усмотрение создавать красивые вагончики при помощи ярких разноцветных деталей различных форм, надеваемых на специальные колышки, установленные на платформах. Все элементы необычного конструктора изготовлены из тщательно отшлифованного дерева и покрыты нетоксичными красками.
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