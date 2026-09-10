Лупа на ручке сувенирная Veber L90, 5х, 90 мм (22684)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
80
Увеличение, крат
5х
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391691
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
с ручкой
Корпус
металл
Материал оптики
стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
80
Увеличение, крат
5х
Материал ручки
металл
Габариты
177х90х15 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х2
Вес, г.
200
Описание товара Лупа на ручке сувенирная Veber L90, 5х, 90 мм (22684)
Лупа с ручкой Veber L90 с увеличением 5х и диаметром 90 мм – это изящный сувенир и качественный оптический прибор. Лупа выполнена в оправе под золото. На черной ручке выгравировано изображение дракона. Лупа Veber L90 предназначена для чтения текстов, рассматривания карт, мелких рисунков, фотоотпечатков, шкал, схем и т.д.
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Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
с ручкой
Корпус
металл
Материал оптики
стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
80
Увеличение, крат
5х
Материал ручки
металл
Габариты
177х90х15 мм
Страна производитель
Китай
Лупа с ручкой Veber L90 с увеличением 5х и диаметром 90 мм – это изящный сувенир и качественный оптический прибор. Лупа выполнена в оправе под золото. На черной ручке выгравировано изображение дракона. Лупа Veber L90 предназначена для чтения текстов, рассматривания карт, мелких рисунков, фотоотпечатков, шкал, схем и т.д.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа на ручке сувенирная Veber L90, 5х, 90 мм (22684) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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