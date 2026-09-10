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Лупа на ручке сувенирная Veber L90, 5х, 90 мм (22684) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа на ручке сувенирная Veber L90, 5х, 90 мм (22684)

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Лупа на ручке сувенирная Veber L90, 5х, 90 мм (22684) - фото 1
Лупа на ручке сувенирная Veber L90, 5х, 90 мм (22684) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
80
Увеличение, крат
  • Лупа на ручке сувенирная Veber L90, 5х, 90 мм (22684) - фото 1
  • Лупа на ручке сувенирная Veber L90, 5х, 90 мм (22684) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391691
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Конструкция
с ручкой
Корпус
металл
Материал оптики
стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
80
Увеличение, крат
Материал ручки
металл
Габариты
177х90х15 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Лупа на ручке сувенирная Veber L90, 5х, 90 мм (22684)

Лупа с ручкой Veber L90 с увеличением 5х и диаметром 90 мм – это изящный сувенир и качественный оптический прибор. Лупа выполнена в оправе под золото. На черной ручке выгравировано изображение дракона. Лупа Veber L90 предназначена для чтения текстов, рассматривания карт, мелких рисунков, фотоотпечатков, шкал, схем и т.д.

Отзывы о товаре Лупа на ручке сувенирная Veber L90, 5х, 90 мм (22684)




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Конструкция
с ручкой
Корпус
металл
Материал оптики
стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
80
Увеличение, крат
Материал ручки
металл
Габариты
177х90х15 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа с ручкой Veber L90 с увеличением 5х и диаметром 90 мм – это изящный сувенир и качественный оптический прибор. Лупа выполнена в оправе под золото. На черной ручке выгравировано изображение дракона. Лупа Veber L90 предназначена для чтения текстов, рассматривания карт, мелких рисунков, фотоотпечатков, шкал, схем и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа на ручке сувенирная Veber L90, 5х, 90 мм (22684) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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