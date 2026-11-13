Защитное стекло ITSKINS 2.5D для Samsung Galaxy A21 прозрачное (SG21-GL25N-TRSP)
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло ITSKINS 2.5D для Samsung Galaxy A21 прозрачное (SG21-GL25N-TRSP)
Защитные стекла и пленки для телефонов ITSKINS представляют собой надежное решение для защиты вашего устройства от случайных повреждений и износа. Эти аксессуары специально разработаны для использования на экране вашего телефона, обеспечивая превосходную защиту от царапин, трещин и других негативных воздействий, которым подвержены современные гаджеты в повседневной жизни. Защитные стекла ITSKINS гарантируют высокую степень прозрачности, сохраняющую яркость и четкость изображения вашего экрана, при этом они не влияют на чувствительность сенсорного дисплея. Благодаря этому вы можете комфортно пользоваться всеми функциями устройства, не замечая присутствия защитного покрытия. В основе продукции ITSKINS лежат высококачественные материалы, которые обеспечивают прочность и долговечность каждого аксессуара. Простота установки и надежная фиксация на экране делают защитные стекла ITSKINS идеальным выбором для тех, кто ценит комбинацию эффективности и удобства. С ITSKINS ваш телефон будет надёжно защищён в любой ситуации, что позволяет вам наслаждаться эксплуатацией устройства без беспокойства о его сохранности.
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