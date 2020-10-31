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Ножницы для травы, удлиненные GS46 Fiskars (113690)

Артикул: 38903
Ножницы для травы, удлиненные GS46 Fiskars (113690)
4 300 руб. 
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Артикул: 38903
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараСадовые ножницы
Вес, г650
Материал лезвиясталь
Материал рукояткиполиамид
Назначениедля травы
Общая длина, мм1012
Поворотныеда
Типножницы
Фиксаторда

Удлиненные ножницы для травы Fiskаrs с Серво-системой предотвращают защемление лезвий и гарантируют таким образом непрерывную, эффективную работу. Эргономичная, легкая конструкция обеспечивает комфорт и удобство использования, а подвижная режущая головка, поворачивающаяся на 360°, позволяет легко доставать самые труднодоступные углы. Лезвия изготовлены из закаленной нержавеющей стали, рукоятки – из армированного стекловолокном полиамида  FiberComptm. Ножницы снабжены механизмом блокировки, который регулируется большим пальцем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Серво-система предотвращает защемление травы лезвиями
  • Ножницы позволяет работать, не наклоняясь, с меньшей нагрузкой на мышцы 
  • Механизм блокировки в целях безопасности управляется большим пальцем
  • Рукоятки из материала FiberComptm очень легкие и прочные
  • Регулируемый угол режущей головки 360°


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Теги товара: Ножницы для травы.


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Самовывоз невозможен
Ножницы для травы, удлиненные GS46 Fiskars (113690) - стоимость товара 4300 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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