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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
i4, i6, i8, i10, ROWE 6000, RCS 4000, 8000, 9000
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388982
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Описание товара Тонер-картридж ROWE Ecoprint i4/i6/i8/i102шт х 300г (BT00000700022/497N06427)
Тонер-картриджи ROWE Ecoprint i4/i6/i8/i10 представляют собой надежное решение для печати высококачественных документов. Каждый из них обладает высокой производительностью и оптимальной степенью использования ресурсов. Тонеры ROWE Ecoprint i4, i6, i8 и i10 предназначены для использования с соответствующими картриджами ROWE Ecoprint i4, i6, i8 и i10 соответственно. Тонер ROWE Ecoprint i4 предлагает исключительное качество печати и имеет емкость для большого объема документов. Картридж ROWE Ecoprint i4, совместимый с этим тонером, обеспечивает простую и быструю замену. Тонер ROWE Ecoprint i6 предназначен для среднего объема печати и гарантирует отличные результаты с первого раза. Картридж ROWE Ecoprint i6 обладает высокой емкостью и продлевает интервалы замены. Тонер ROWE Ecoprint i8 и картридж ROWE Ecoprint i8 предоставляют возможность печатать большие объемы документов без потери качества. Они идеально подходят для офисной среды, где требуется максимальная производительность. Тонер ROWE Ecoprint i10 и картридж ROWE Ecoprint i10 предназначены для интенсивной и высококачественной печати. Они обеспечивают быстрое и эффективное выполнение задач и гарантируют стабильные результаты. Тонер-картриджи ROWE Ecoprint i4/i6/i8/i10 являются надежным выбором для профессиональных пользователей, которым требуется качественная и эффективная печать.
Тонер-картриджи ROWE Ecoprint i4/i6/i8/i10 представляют собой надежное решение для печати высококачественных документов. Каждый из них обладает высокой производительностью и оптимальной степенью использования ресурсов. Тонеры ROWE Ecoprint i4, i6, i8 и i10 предназначены для использования с соответствующими картриджами ROWE Ecoprint i4, i6, i8 и i10 соответственно. Тонер ROWE Ecoprint i4 предлагает исключительное качество печати и имеет емкость для большого объема документов. Картридж ROWE Ecoprint i4, совместимый с этим тонером, обеспечивает простую и быструю замену. Тонер ROWE Ecoprint i6 предназначен для среднего объема печати и гарантирует отличные результаты с первого раза. Картридж ROWE Ecoprint i6 обладает высокой емкостью и продлевает интервалы замены. Тонер ROWE Ecoprint i8 и картридж ROWE Ecoprint i8 предоставляют возможность печатать большие объемы документов без потери качества. Они идеально подходят для офисной среды, где требуется максимальная производительность. Тонер ROWE Ecoprint i10 и картридж ROWE Ecoprint i10 предназначены для интенсивной и высококачественной печати. Они обеспечивают быстрое и эффективное выполнение задач и гарантируют стабильные результаты. Тонер-картриджи ROWE Ecoprint i4/i6/i8/i10 являются надежным выбором для профессиональных пользователей, которым требуется качественная и эффективная печать.
Тонер-картридж ROWE Ecoprint i4/i6/i8/i102шт х 300г (BT00000700022/497N06427) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Тонер-картридж ROWE Ecoprint i4/i6/i8/i102шт х 300г (BT00000700022/497N06427)