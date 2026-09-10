МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z (3WT91A)
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
487 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388400
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.55х0.85х0.76
Вес, кг.
137
Описание товара МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z (3WT91A)
Великолепные цветные отпечатки, технология JetIntelligence и самые безопасные устройства печати HP[1]. В этом принтере используется функция динамической безопасности, которая может периодически обновляться посредством обновлений микропрограммы. Принтер рассчитан на работу только с теми картриджами, которые оснащены оригинальной микросхемой HP. Картриджи, в которых используется микросхема стороннего производителя, могут не работать или перестать функционировать
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
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Великолепные цветные отпечатки, технология JetIntelligence и самые безопасные устройства печати HP[1]. В этом принтере используется функция динамической безопасности, которая может периодически обновляться посредством обновлений микропрограммы. Принтер рассчитан на работу только с теми картриджами, которые оснащены оригинальной микросхемой HP. Картриджи, в которых используется микросхема стороннего производителя, могут не работать или перестать функционировать
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z (3WT91A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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