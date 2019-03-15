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OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка

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OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка - фото 3
OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка - фото 4
OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.03.2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE GREATEST SHOWMAN: REIMAGINED
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388280
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция VARIOUS ARTISTS
filter_none Товар входит в коллекцию VARIOUS ARTISTS

Коллекция VARIOUS ARTISTS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678654053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.03.2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE GREATEST SHOWMAN: REIMAGINED
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка

Track List

A1Panic! At The Disco – The Greatest Show
A2P!NK – A Million Dreams
A3Willow Sage Hart – A Million Dreams (Reprise)
A4Years & Years, Jess Glynne – Come Alive
A5MAX, TyDolla$ign – The Other Side
A6Kelly Clarkson – Never Enough
A7Keala Settle, Kesha, Missy Elliott – This Is Me (The Reimagined Remix)
B1James Arthur (2), Anne-Marie – Rewrite The Stars
B2Sara Bareilles – Tightrope
B3Zac Brown Band – From Now On
B4Pentatonix – The Greatest Show
B5Craig David – Come Alive
B6Kesha – This Is Me

Отзывы о товаре OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678654053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.03.2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE GREATEST SHOWMAN: REIMAGINED
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Panic! At The Disco – The Greatest Show
A2P!NK – A Million Dreams
A3Willow Sage Hart – A Million Dreams (Reprise)
A4Years & Years, Jess Glynne – Come Alive
A5MAX, TyDolla$ign – The Other Side
A6Kelly Clarkson – Never Enough
A7Keala Settle, Kesha, Missy Elliott – This Is Me (The Reimagined Remix)
B1James Arthur (2), Anne-Marie – Rewrite The Stars
B2Sara Bareilles – Tightrope
B3Zac Brown Band – From Now On
B4Pentatonix – The Greatest Show
B5Craig David – Come Alive
B6Kesha – This Is Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка – стоимость товара 3040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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