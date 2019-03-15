OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.03.2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE GREATEST SHOWMAN: REIMAGINED
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 388280
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3 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678654053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.03.2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE GREATEST SHOWMAN: REIMAGINED
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Panic! At The Disco – The Greatest Show
|A2
|P!NK – A Million Dreams
|A3
|Willow Sage Hart – A Million Dreams (Reprise)
|A4
|Years & Years, Jess Glynne – Come Alive
|A5
|MAX, TyDolla$ign – The Other Side
|A6
|Kelly Clarkson – Never Enough
|A7
|Keala Settle, Kesha, Missy Elliott – This Is Me (The Reimagined Remix)
|B1
|James Arthur (2), Anne-Marie – Rewrite The Stars
|B2
|Sara Bareilles – Tightrope
|B3
|Zac Brown Band – From Now On
|B4
|Pentatonix – The Greatest Show
|B5
|Craig David – Come Alive
|B6
|Kesha – This Is Me
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678654053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.03.2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE GREATEST SHOWMAN: REIMAGINED
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Panic! At The Disco – The Greatest Show
|A2
|P!NK – A Million Dreams
|A3
|Willow Sage Hart – A Million Dreams (Reprise)
|A4
|Years & Years, Jess Glynne – Come Alive
|A5
|MAX, TyDolla$ign – The Other Side
|A6
|Kelly Clarkson – Never Enough
|A7
|Keala Settle, Kesha, Missy Elliott – This Is Me (The Reimagined Remix)
|B1
|James Arthur (2), Anne-Marie – Rewrite The Stars
|B2
|Sara Bareilles – Tightrope
|B3
|Zac Brown Band – From Now On
|B4
|Pentatonix – The Greatest Show
|B5
|Craig David – Come Alive
|B6
|Kesha – This Is Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST - The Greatest Showman: Reimagined (Various Artists) (0075678654053) виниловая пластинка – стоимость товара 3040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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