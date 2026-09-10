Various Artists, Stranger Things: Soundtrack From The Netflix Original Series, Season 3 (0190759475416) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388278
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists, Stranger Things: Soundtrack From The Netflix Original Series, Season 3 (0190759475416) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Who – Baba O'Riley (ConfidentialMX Remix)
|A2
|Howard Jones – Things Can Only Get Better
|A3
|Madonna – Material Girl
|A4
|Foreigner – Cold As Ice
|A5
|Patsy Cline – She's Got You
|B1
|John Mellencamp – R.O.C.K. In The U.S.A. (A Salute To 60's Rock)
|B2
|The Pointer Sisters – Neutron Dance
|B3
|REO Speedwagon – Can't Fight This Feeling
|B4
|Wham! – Wake Me Up Before You Go-Go
|B5
|"Weird Al" Yankovic – My Bologna
|C1
|The Cars – Moving In Stereo
|C2
|Corey Hart – Never Surrender
|C3
|Teena Marie – Lovergirl
|C4
|Huey Lewis & The News – Workin' For A Livin'
|C5
|Vera Lynn – We'll Meet Again
7" Single
|E
|Gaten Matarazzo, Gabriella Pizzolo – Never Ending Story (Upside)
|F
|Gaten Matarazzo, Gabriella Pizzolo – Never Ending Story (Down Side)
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Who – Baba O'Riley (ConfidentialMX Remix)
|A2
|Howard Jones – Things Can Only Get Better
|A3
|Madonna – Material Girl
|A4
|Foreigner – Cold As Ice
|A5
|Patsy Cline – She's Got You
|B1
|John Mellencamp – R.O.C.K. In The U.S.A. (A Salute To 60's Rock)
|B2
|The Pointer Sisters – Neutron Dance
|B3
|REO Speedwagon – Can't Fight This Feeling
|B4
|Wham! – Wake Me Up Before You Go-Go
|B5
|"Weird Al" Yankovic – My Bologna
|C1
|The Cars – Moving In Stereo
|C2
|Corey Hart – Never Surrender
|C3
|Teena Marie – Lovergirl
|C4
|Huey Lewis & The News – Workin' For A Livin'
|C5
|Vera Lynn – We'll Meet Again
7" Single
|E
|Gaten Matarazzo, Gabriella Pizzolo – Never Ending Story (Upside)
|F
|Gaten Matarazzo, Gabriella Pizzolo – Never Ending Story (Down Side)
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