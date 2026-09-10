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Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (5060403742100) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (5060403742100) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (barcode 5060403742100) - фото 1
Виниловая пластинка Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (barcode 5060403742100) - фото 2
Виниловая пластинка Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (barcode 5060403742100) - фото 3
Виниловая пластинка Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (barcode 5060403742100) - фото 4
Виниловая пластинка Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (barcode 5060403742100) - фото 5
Виниловая пластинка Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (barcode 5060403742100) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (barcode 5060403742100) - фото 1
  • Виниловая пластинка Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (barcode 5060403742100) - фото 2
  • Виниловая пластинка Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (barcode 5060403742100) - фото 3
  • Виниловая пластинка Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (barcode 5060403742100) - фото 4
  • Виниловая пластинка Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (barcode 5060403742100) - фото 5
  • Виниловая пластинка Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (barcode 5060403742100) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388268
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (5060403742100) виниловая пластинка

Track List

A1Ruben Gonzalez – El Yayabo2:44
A2Compay Segundo – Me Diras Que Sabroso3:36
A3Ibrahim Ferrer – El Platanal De Bartolo3:01
A4Tito Puente – Tu No Eres Nadie2:31
A5Abelardo Barroso – En Guantanamo2:54
A6Beny Mor? – Francisco Guayabal2:23
A7Perez Prado – Patricia2:20
A8Omara Portuondo – Oye Mi Ritmo2:19
B1Celia Cruz – Goza Negra3:07
B2Bebo Vald?s With Sabor De Cuba – Tirando Tiro2:52
B3La Sonora Matancera – Eso Se Hincha2:53
B4Pio Levya – Comiendo Y Cantando3:11
B5Chapotin And His Estrellas – Ya Tu Lo Ves Campeon3:03
B6Beny Mor? – Soy Del Mote2:48
B7El Negro Peregrino – El Jarabe Loco2:54
C1Ibrahim Ferrer – Bodas De Oro3:10
C2Perez Prado – Mambo No.52:49
C3Celia Cruz – Juancito Trucupey2:43
C4Aldemaro Romero – Mango Mangue2:37
C5Ruben Gonzalez – Nuestras Vidas3:00
C6Chano Pozo, James Moody – Tin Tin Deo2:49
C7Conjuto Roberto Faz – Suena Yu Bongo2:41
C8Alfredito Valdez, Trio Caney – La Campina Cubana3:02
D1Vincentino Vald?s – Cao Cao Mani Picao3:00
D2Beny Mor? – Maracaibo Oriental3:07
D3Machito – Zambia3:09
D4Lecuona Cuban Boys – Mosaico3:07
D5Bebo Vald?s – Merengues, No3:01
D6Compay Segundo – Voy Pa' Mayari3:06
D7Tito Puente – Tinguaro3:13

Отзывы о товаре Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (5060403742100) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Ruben Gonzalez – El Yayabo2:44
A2Compay Segundo – Me Diras Que Sabroso3:36
A3Ibrahim Ferrer – El Platanal De Bartolo3:01
A4Tito Puente – Tu No Eres Nadie2:31
A5Abelardo Barroso – En Guantanamo2:54
A6Beny Mor? – Francisco Guayabal2:23
A7Perez Prado – Patricia2:20
A8Omara Portuondo – Oye Mi Ritmo2:19
B1Celia Cruz – Goza Negra3:07
B2Bebo Vald?s With Sabor De Cuba – Tirando Tiro2:52
B3La Sonora Matancera – Eso Se Hincha2:53
B4Pio Levya – Comiendo Y Cantando3:11
B5Chapotin And His Estrellas – Ya Tu Lo Ves Campeon3:03
B6Beny Mor? – Soy Del Mote2:48
B7El Negro Peregrino – El Jarabe Loco2:54
C1Ibrahim Ferrer – Bodas De Oro3:10
C2Perez Prado – Mambo No.52:49
C3Celia Cruz – Juancito Trucupey2:43
C4Aldemaro Romero – Mango Mangue2:37
C5Ruben Gonzalez – Nuestras Vidas3:00
C6Chano Pozo, James Moody – Tin Tin Deo2:49
C7Conjuto Roberto Faz – Suena Yu Bongo2:41
C8Alfredito Valdez, Trio Caney – La Campina Cubana3:02
D1Vincentino Vald?s – Cao Cao Mani Picao3:00
D2Beny Mor? – Maracaibo Oriental3:07
D3Machito – Zambia3:09
D4Lecuona Cuban Boys – Mosaico3:07
D5Bebo Vald?s – Merengues, No3:01
D6Compay Segundo – Voy Pa' Mayari3:06
D7Tito Puente – Tinguaro3:13
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Отзывы


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