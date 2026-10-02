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Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка

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Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка - фото 1
Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка - фото 2
Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка - фото 3
Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка - фото 4
Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка - фото 5
Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка - фото 6
Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
1980
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка - фото 1
  • Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка - фото 2
  • Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка - фото 3
  • Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка - фото 4
  • Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка - фото 5
  • Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка - фото 6
  • Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388000
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PRETENDERS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию PRETENDERS, THE

Коллекция PRETENDERS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497848287]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
1980
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Space Invader, The Wait, Precious, Kid, Private Life, Cuban Slide, Talk Of The Town, Tattooed Love Boys, Up The Neck, Mystery Achievement, Stop Your Sobbing
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка

Track List

A1Space Invader2:59
A2The Wait3:21
A3Precious3:24
A4Kid3:34
A5Private Life6:15
A6Cuban Slide4:47
B1Talk Of The Town3:33
B2Tattooed Love Boys3:45
B3Up The Neck5:55
B4Mystery Achievement6:32
B5Stop Your Sobbing6:21



Теги товара: New Wave, Limited Edition

Отзывы о товаре Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497848287]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
1980
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Space Invader, The Wait, Precious, Kid, Private Life, Cuban Slide, Talk Of The Town, Tattooed Love Boys, Up The Neck, Mystery Achievement, Stop Your Sobbing
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Space Invader2:59
A2The Wait3:21
A3Precious3:24
A4Kid3:34
A5Private Life6:15
A6Cuban Slide4:47
B1Talk Of The Town3:33
B2Tattooed Love Boys3:45
B3Up The Neck5:55
B4Mystery Achievement6:32
B5Stop Your Sobbing6:21


Теги товара: New Wave, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2930 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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