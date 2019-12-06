OST - Marianne & Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.12.2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
MARIANNE AND LEONARD: WORDS OF LOVE
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб.
В наличии
Код товара: 387957
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2 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295353438]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.12.2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
MARIANNE AND LEONARD: WORDS OF LOVE
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Marianne & Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Words Of Love (Introduction)
|A2
|Beautiful Losers
|A3
|Words Of Love (Theme)
|A4
|Marianne & Leonard (Theme)
|A5
|Marianne & Leonard
|A6
|Words Of Love (Dreamscape)
|A7
|Marianne Leaves Hydra
|A8
|Hydra
|A9
|Beautiful Losers 2
|A10
|Marianne Meets Leonard
|B1
|Words Of Love (Slowdive)
|B2
|On The Roof Terrace
|B3
|Marianne & Leonard (Accordion)
|B4
|It Won't Be Long
|B5
|Words Of Love (Reprise)
|B6
|Life Is Art
|B6
|Beautiful Losers (Theme)
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295353438]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.12.2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
MARIANNE AND LEONARD: WORDS OF LOVE
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Words Of Love (Introduction)
|A2
|Beautiful Losers
|A3
|Words Of Love (Theme)
|A4
|Marianne & Leonard (Theme)
|A5
|Marianne & Leonard
|A6
|Words Of Love (Dreamscape)
|A7
|Marianne Leaves Hydra
|A8
|Hydra
|A9
|Beautiful Losers 2
|A10
|Marianne Meets Leonard
|B1
|Words Of Love (Slowdive)
|B2
|On The Roof Terrace
|B3
|Marianne & Leonard (Accordion)
|B4
|It Won't Be Long
|B5
|Words Of Love (Reprise)
|B6
|Life Is Art
|B6
|Beautiful Losers (Theme)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Marianne & Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка – стоимость товара 2360 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Marianne & Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка