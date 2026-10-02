Morse & Portnoy & George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Morse, Portnoy, George
Альбом (сингл)
COV3R TO COV3R
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 387888
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3 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397368611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Morse, Portnoy, George
Альбом (сингл)
COV3R TO COV3R
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Slapad, Vinsta guldklocka, Basement Traps, Close to Home, Konkret music, Closing Borders, To Never Return, Instrument VI, The Pugilist, A Fucking Good Man, Forbifart Stockholm, A Question of Currency
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Morse & Portnoy & George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка
Track List
|A1
|No Opportunity Necessary, No Experience Needed
|A2
|Hymn 43
|A3
|Life On Mars
|B1
|Baker Street
|B2
|It Don't Come Easy
|B3
|Baby Blue
|C1
|One More Red Nightmare
|C2
|Black Coffee In Bed
|C3
|Tempted
|D1
|Runnin' Down A Dream
|D2
|Let Love Rule
|CD-1
|No Opportunity Necessary, No Experience Needed
|CD-2
|Hymn 43
|CD-3
|Life On Mars
|CD-4
|Baker Street
|CD-5
|It Don't Come Easy
|CD-6
|Baby Blue
|CD-7
|One More Red Nightmare
|CD-8
|Black Coffee In Bed
|CD-9
|Tempted
|CD-10
|Runnin' Down A Dream
|CD-11
|Let Love Rule
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397368611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Morse, Portnoy, George
Альбом (сингл)
COV3R TO COV3R
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Slapad, Vinsta guldklocka, Basement Traps, Close to Home, Konkret music, Closing Borders, To Never Return, Instrument VI, The Pugilist, A Fucking Good Man, Forbifart Stockholm, A Question of Currency
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Track List
|A1
|No Opportunity Necessary, No Experience Needed
|A2
|Hymn 43
|A3
|Life On Mars
|B1
|Baker Street
|B2
|It Don't Come Easy
|B3
|Baby Blue
|C1
|One More Red Nightmare
|C2
|Black Coffee In Bed
|C3
|Tempted
|D1
|Runnin' Down A Dream
|D2
|Let Love Rule
|CD-1
|No Opportunity Necessary, No Experience Needed
|CD-2
|Hymn 43
|CD-3
|Life On Mars
|CD-4
|Baker Street
|CD-5
|It Don't Come Easy
|CD-6
|Baby Blue
|CD-7
|One More Red Nightmare
|CD-8
|Black Coffee In Bed
|CD-9
|Tempted
|CD-10
|Runnin' Down A Dream
|CD-11
|Let Love Rule
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Morse & Portnoy & George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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