George Michael & Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
The Last Christmas
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387865
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759788318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
The Last Christmas
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Last Christmas, Too Funky, Fantasy, Praying For Time, Faith, Waiting For That Day, Heal The Pain, One More Try, Fastlove Part1, Everything She Wants, Wake Me Up Before You Go-Go, Move On, Freedom! ‘90, Praying For Time (MTV Unplugged version), This Is How (We Want You To Get High)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара George Michael & Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Wham! – Last Christmas
|A2
|George Michael – Too Funky
|A3
|George Michael – Fantasy
|A4
|George Michael – Praying For Time
|B1
|George Michael – Faith
|B2
|George Michael – Waiting For That Day
|B3
|George Michael – Heal The Pain
|B4
|George Michael – One More Try
|C1
|George Michael – Fastlove, Pt. 1
|C2
|Wham! – Everything She Wants
|C3
|Wham! – Wake Me Up Before You Go-Go
|C4
|George Michael – Move On
|D1
|George Michael – Freedom! '90
|D2
|George Michael – Praying For Time (Live)
|D3
|George Michael – This Is How (We Want You To Get High) (Extended)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759788318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
The Last Christmas
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Last Christmas, Too Funky, Fantasy, Praying For Time, Faith, Waiting For That Day, Heal The Pain, One More Try, Fastlove Part1, Everything She Wants, Wake Me Up Before You Go-Go, Move On, Freedom! ‘90, Praying For Time (MTV Unplugged version), This Is How (We Want You To Get High)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Wham! – Last Christmas
|A2
|George Michael – Too Funky
|A3
|George Michael – Fantasy
|A4
|George Michael – Praying For Time
|B1
|George Michael – Faith
|B2
|George Michael – Waiting For That Day
|B3
|George Michael – Heal The Pain
|B4
|George Michael – One More Try
|C1
|George Michael – Fastlove, Pt. 1
|C2
|Wham! – Everything She Wants
|C3
|Wham! – Wake Me Up Before You Go-Go
|C4
|George Michael – Move On
|D1
|George Michael – Freedom! '90
|D2
|George Michael – Praying For Time (Live)
|D3
|George Michael – This Is How (We Want You To Get High) (Extended)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
George Michael & Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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