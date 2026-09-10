Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (5060403742070) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387621
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (5060403742070) виниловая пластинка
Track List
|A1
|First Time I Met The Blues
|2:20
|A2
|Two-Headed Woman
|2:43
|A3
|The Treasure Untold
|2:03
|A4
|Junior's Wail
|2:55
|A5
|Try To Quit You Baby
|2:37
|A6
|Tomorrow Night
|2:29
|B1
|Hoodoo Man
|3:08
|B2
|Ten Years Ago
|2:38
|B3
|Come On In This House
|2:25
|B4
|This Is The End
|3:03
|B5
|You Don'T Care
|2:18
|B6
|Slop Around
|2:07
|B7
|Little By Little
|2:33
|C1
|When My Left Eye Jumps
|3:54
|C2
|I Could Cry
|3:13
|C3
|I Got My Eyes On You
|2:20
|C4
|Eagle Rock
|3:22
|C5
|Let Me Love You Baby
|2:53
|C6
|You Sure Look Good To Me
|2:28
|D1
|Messin' With The Kid
|2:19
|D2
|You Sure Can'T Do
|2:38
|D3
|Cut That Out
|2:51
|D4
|Sit And Cry (The Blues)
|3:03
|D5
|So All Alone
|3:22
|D6
|Skippin'
|3:25
|D7
|Lord Lord
|2:43
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|First Time I Met The Blues
|2:20
|A2
|Two-Headed Woman
|2:43
|A3
|The Treasure Untold
|2:03
|A4
|Junior's Wail
|2:55
|A5
|Try To Quit You Baby
|2:37
|A6
|Tomorrow Night
|2:29
|B1
|Hoodoo Man
|3:08
|B2
|Ten Years Ago
|2:38
|B3
|Come On In This House
|2:25
|B4
|This Is The End
|3:03
|B5
|You Don'T Care
|2:18
|B6
|Slop Around
|2:07
|B7
|Little By Little
|2:33
|C1
|When My Left Eye Jumps
|3:54
|C2
|I Could Cry
|3:13
|C3
|I Got My Eyes On You
|2:20
|C4
|Eagle Rock
|3:22
|C5
|Let Me Love You Baby
|2:53
|C6
|You Sure Look Good To Me
|2:28
|D1
|Messin' With The Kid
|2:19
|D2
|You Sure Can'T Do
|2:38
|D3
|Cut That Out
|2:51
|D4
|Sit And Cry (The Blues)
|3:03
|D5
|So All Alone
|3:22
|D6
|Skippin'
|3:25
|D7
|Lord Lord
|2:43
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (5060403742070) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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