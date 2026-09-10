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Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (5060403742070) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (5060403742070) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (barcode 5060403742070) - фото 1
Виниловая пластинка Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (barcode 5060403742070) - фото 2
Виниловая пластинка Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (barcode 5060403742070) - фото 3
Виниловая пластинка Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (barcode 5060403742070) - фото 4
Виниловая пластинка Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (barcode 5060403742070) - фото 5
Виниловая пластинка Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (barcode 5060403742070) - фото 6
Виниловая пластинка Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (barcode 5060403742070) - фото 7
Виниловая пластинка Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (barcode 5060403742070) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (barcode 5060403742070) - фото 1
  • Виниловая пластинка Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (barcode 5060403742070) - фото 2
  • Виниловая пластинка Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (barcode 5060403742070) - фото 3
  • Виниловая пластинка Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (barcode 5060403742070) - фото 4
  • Виниловая пластинка Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (barcode 5060403742070) - фото 5
  • Виниловая пластинка Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (barcode 5060403742070) - фото 6
  • Виниловая пластинка Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (barcode 5060403742070) - фото 7
  • Виниловая пластинка Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (barcode 5060403742070) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387621
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (5060403742070) виниловая пластинка

Track List

A1First Time I Met The Blues2:20
A2Two-Headed Woman2:43
A3The Treasure Untold2:03
A4Junior's Wail2:55
A5Try To Quit You Baby2:37
A6Tomorrow Night2:29
B1Hoodoo Man3:08
B2Ten Years Ago2:38
B3Come On In This House2:25
B4This Is The End3:03
B5You Don'T Care2:18
B6Slop Around2:07
B7Little By Little2:33
C1When My Left Eye Jumps3:54
C2I Could Cry3:13
C3I Got My Eyes On You2:20
C4Eagle Rock3:22
C5Let Me Love You Baby2:53
C6You Sure Look Good To Me2:28
D1Messin' With The Kid2:19
D2You Sure Can'T Do2:38
D3Cut That Out2:51
D4Sit And Cry (The Blues)3:03
D5So All Alone3:22
D6Skippin'3:25
D7Lord Lord2:43

Отзывы о товаре Guy, Buddy / Wells, Junior, Pure Raw Blues (5060403742070) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1First Time I Met The Blues2:20
A2Two-Headed Woman2:43
A3The Treasure Untold2:03
A4Junior's Wail2:55
A5Try To Quit You Baby2:37
A6Tomorrow Night2:29
B1Hoodoo Man3:08
B2Ten Years Ago2:38
B3Come On In This House2:25
B4This Is The End3:03
B5You Don'T Care2:18
B6Slop Around2:07
B7Little By Little2:33
C1When My Left Eye Jumps3:54
C2I Could Cry3:13
C3I Got My Eyes On You2:20
C4Eagle Rock3:22
C5Let Me Love You Baby2:53
C6You Sure Look Good To Me2:28
D1Messin' With The Kid2:19
D2You Sure Can'T Do2:38
D3Cut That Out2:51
D4Sit And Cry (The Blues)3:03
D5So All Alone3:22
D6Skippin'3:25
D7Lord Lord2:43
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Отзывы


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