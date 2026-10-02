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Booker T & The M.G.'S, Green Onions (5060397601834) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Booker T & The M.G.'S, Green Onions (5060397601834) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Booker T &amp; The M.G.&#039;S, Green Onions (barcode 5060397601834) - фото 1
Виниловая пластинка Booker T &amp; The M.G.&#039;S, Green Onions (barcode 5060397601834) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Booker T &amp; The M.G.&#039;S, Green Onions (barcode 5060397601834) - фото 1
  • Виниловая пластинка Booker T &amp; The M.G.&#039;S, Green Onions (barcode 5060397601834) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387345
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Booker T & The M.G.'S, Green Onions (5060397601834) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Booker T & The M.G.'S, Green Onions (5060397601834) виниловая пластинка

Track List

A1Green Onions2:50
A2Rinky Dink2:38
A3I Got A Woman3:30
A4Mo' Onions2:52
A5Twist and Shout2:08
A6Behave Yourself3:53
B1Stranger On The Shore2:18
B2Lonely Avenue3:24
B3One Who Really Loves You2:21
B4I Can't Sit Down2:44
B5A Woman, A Lover, A Friend2:29
B6Comin' Home Baby3:09

Отзывы о товаре Booker T & The M.G.'S, Green Onions (5060397601834) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Green Onions2:50
A2Rinky Dink2:38
A3I Got A Woman3:30
A4Mo' Onions2:52
A5Twist and Shout2:08
A6Behave Yourself3:53
B1Stranger On The Shore2:18
B2Lonely Avenue3:24
B3One Who Really Loves You2:21
B4I Can't Sit Down2:44
B5A Woman, A Lover, A Friend2:29
B6Comin' Home Baby3:09
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Booker T & The M.G.'S, Green Onions (5060397601834) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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