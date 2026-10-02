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Avishai Cohen & Yonathan Avishai - Playing The Room (0602577857256) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Avishai Cohen & Yonathan Avishai - Playing The Room (0602577857256) виниловая пластинка

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Avishai Cohen &amp; Yonathan Avishai - Playing The Room (0602577857256) виниловая пластинка - фото 1
Avishai Cohen &amp; Yonathan Avishai - Playing The Room (0602577857256) виниловая пластинка - фото 2
Avishai Cohen &amp; Yonathan Avishai - Playing The Room (0602577857256) виниловая пластинка - фото 3
Avishai Cohen &amp; Yonathan Avishai - Playing The Room (0602577857256) виниловая пластинка - фото 4
Avishai Cohen &amp; Yonathan Avishai - Playing The Room (0602577857256) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Avishai Cohen, Yonathan Avishai
Альбом (сингл)
PLAYING THE ROOM
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Avishai Cohen &amp; Yonathan Avishai - Playing The Room (0602577857256) виниловая пластинка - фото 1
  • Avishai Cohen &amp; Yonathan Avishai - Playing The Room (0602577857256) виниловая пластинка - фото 2
  • Avishai Cohen &amp; Yonathan Avishai - Playing The Room (0602577857256) виниловая пластинка - фото 3
  • Avishai Cohen &amp; Yonathan Avishai - Playing The Room (0602577857256) виниловая пластинка - фото 4
  • Avishai Cohen &amp; Yonathan Avishai - Playing The Room (0602577857256) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387287
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Avishai Cohen & Yonathan Avishai - Playing The Room (0602577857256) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602577857256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Avishai Cohen, Yonathan Avishai
Альбом (сингл)
PLAYING THE ROOM
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Opening, Two Lines, Crescent, Azalea, Kofifi Blue, Dee Dee, Ralph's New Blues, Sir Duke, Shir Eres (Lullaby)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avishai Cohen & Yonathan Avishai - Playing The Room (0602577857256) виниловая пластинка

Track List

A1The Opening4:32
A2Two Lines6:25
A3Crescent8:28
A4Azalea3:41
B1Kofifi Blue6:29
B2Dee Dee3:28
B3Ralph's New Blues4:33
B4Sir Duke3:41
B5Shir Eres (Lullaby)4:35

Отзывы о товаре Avishai Cohen & Yonathan Avishai - Playing The Room (0602577857256) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602577857256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Avishai Cohen, Yonathan Avishai
Альбом (сингл)
PLAYING THE ROOM
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Opening, Two Lines, Crescent, Azalea, Kofifi Blue, Dee Dee, Ralph's New Blues, Sir Duke, Shir Eres (Lullaby)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Opening4:32
A2Two Lines6:25
A3Crescent8:28
A4Azalea3:41
B1Kofifi Blue6:29
B2Dee Dee3:28
B3Ralph's New Blues4:33
B4Sir Duke3:41
B5Shir Eres (Lullaby)4:35
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Avishai Cohen & Yonathan Avishai - Playing The Room (0602577857256) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3730 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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