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Фон студийный Lastolite Ezycare LL LB7554 3x3.5 м Arizona купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фон студийный Lastolite Ezycare LL LB7554 3x3.5 м Arizona

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Фон студийный Lastolite Ezycare LL LB7554 3x3.5 м Arizona - фото 1
Фон студийный Lastolite Ezycare LL LB7554 3x3.5 м Arizona - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотофоны
  • Фон студийный Lastolite Ezycare LL LB7554 3x3.5 м Arizona - фото 1
  • Фон студийный Lastolite Ezycare LL LB7554 3x3.5 м Arizona - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387224
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Фотофоны
Высота, см
350
Материал
ткань
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.69х0.18х0.18
Вес, кг.
5

Описание товара Фон студийный Lastolite Ezycare LL LB7554 3x3.5 м Arizona

Эластичные тканевые фоны Ezycare изготовлены из трикотажного материала, который легко задрапировать или максимально разгладить, немедленно удалив ненужные складки. Допускается машинная стирка при 40 градусах C в большой стиральной машине.

Отзывы о товаре Фон студийный Lastolite Ezycare LL LB7554 3x3.5 м Arizona




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Фотофоны
Высота, см
350
Материал
ткань
Страна производитель
Китай
Описание
Эластичные тканевые фоны Ezycare изготовлены из трикотажного материала, который легко задрапировать или максимально разгладить, немедленно удалив ненужные складки. Допускается машинная стирка при 40 градусах C в большой стиральной машине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон студийный Lastolite Ezycare LL LB7554 3x3.5 м Arizona - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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