Тканевые фронтальная и боковые маски для софтбокса Lastolite LL RA8901
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387214
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Высота, см
150
Материал
ткань
Рисунок
нет
Цвет
белый
Ширина, см
210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х6
Вес, кг.
5
Описание товара Тканевые фронтальная и боковые маски для софтбокса Lastolite LL RA8901
Фотофон Lastolite размером 210 на 150 см создаёт просторное рабочее поле — вы без труда вместите в кадр как отдельные объекты, так и небольшие группы. Ровная поверхность без рисунка помогает добиться чистого фона для максимально аккуратной и профессиональной съёмки без отвлекающих деталей. Формат софтбокс отлично рассеивает свет, делая кадр мягким и естественным. Решение для тех, кто ценит идеальный фон и хочет достичь качественных снимков в студийных условиях.
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Бренд
Тип товара
Софтбокс
Высота, см
150
Материал
ткань
Рисунок
нет
Цвет
белый
Ширина, см
210
Страна производитель
Китай
Фотофон Lastolite размером 210 на 150 см создаёт просторное рабочее поле — вы без труда вместите в кадр как отдельные объекты, так и небольшие группы. Ровная поверхность без рисунка помогает добиться чистого фона для максимально аккуратной и профессиональной съёмки без отвлекающих деталей. Формат софтбокс отлично рассеивает свет, делая кадр мягким и естественным. Решение для тех, кто ценит идеальный фон и хочет достичь качественных снимков в студийных условиях.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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