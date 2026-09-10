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Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый

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Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 1
Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 2
Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 3
Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 4
Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 5
Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 6
Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 7
Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 8
Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 9
Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соединитель для хромакеев
  • Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 1
  • Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 2
  • Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 3
  • Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 4
  • Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 5
  • Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 6
  • Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 7
  • Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 8
  • Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 9
  • Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387212
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Соединитель для хромакеев
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х4
Вес, г.
600

Описание товара Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый

StudioLink – уникальная система модульных хромакеев для использования в студии и на локациях. Для организации различных конфигураций хромакея экраны StudioLink 3 x 3м после сборки можно объединить в единую конструкцию с помощью соединительного комплекта StudioLink (приобретается отдельно): один к другому по прямой линии или в виде кривой вплоть до замкнутой 360-градусной формы. Для создания второго уровня отдельные или соединенные между собой экраны можно размещать друг над другом (с использованием стандартных грип-держателей).

Отзывы о товаре Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LR83354 3 м зеленый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Соединитель для хромакеев
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
StudioLink – уникальная система модульных хромакеев для использования в студии и на локациях. Для организации различных конфигураций хромакея экраны StudioLink 3 x 3м после сборки можно объединить в единую конструкцию с помощью соединительного комплекта StudioLink (приобретается отдельно): один к другому по прямой линии или в виде кривой вплоть до замкнутой 360-градусной формы. Для создания второго уровня отдельные или соединенные между собой экраны можно размещать друг над другом (с использованием стандартных грип-держателей).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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