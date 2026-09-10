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Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м

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Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м - фото 1
Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м - фото 2
Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м - фото 3
Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м - фото 4
Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м - фото 5
Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вуаль оконная
  • Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м - фото 1
  • Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м - фото 2
  • Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м - фото 3
  • Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м - фото 4
  • Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м - фото 5
  • Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387202
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Вуаль оконная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м

Вуаль HiLite Window Voile эффективно превращает фон HiLite 1.8 x 2.15м LL LB8867 (не входит в комплект) в огромный ростовой источник света – симулятор света от окна, позволяя фотографам создавать иллюзию, что объект смотрит через большое окно или дверной проем. Поскольку вуаль скрывает фон HiLite позади, он также может появиться в финальном снимке, если это необходимо, чтобы обозначить наличие окна. Итак, будь то в затемненной студии или на другой локации, у фотографа всегда будет «окно» для классического снимка.

Отзывы о товаре Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Вуаль оконная
Страна производитель
Китай
Описание
Вуаль HiLite Window Voile эффективно превращает фон HiLite 1.8 x 2.15м LL LB8867 (не входит в комплект) в огромный ростовой источник света – симулятор света от окна, позволяя фотографам создавать иллюзию, что объект смотрит через большое окно или дверной проем. Поскольку вуаль скрывает фон HiLite позади, он также может появиться в финальном снимке, если это необходимо, чтобы обозначить наличие окна. Итак, будь то в затемненной студии или на другой локации, у фотографа всегда будет «окно» для классического снимка.
Самовывоз
Доставка
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Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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