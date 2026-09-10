Фон тканевый Lastolite Hilite Bottletop LL LB8870 1.8 x 2.15 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387197
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фон
Высота, см
215
Материал
ткань
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.69х0.18х0.18
Вес, кг.
2
Описание товара Фон тканевый Lastolite Hilite Bottletop LL LB8870 1.8 x 2.15 м
Фон Bottletop служит покрытием для HiLite, благодаря чему второй становится еще более универсальным. Фоны Bottletop натягиваются на HiLite и позволяют фотографу быстро менять световые условия съемки, переключаясь от «высокого ключа» к «низкому» или «среднему». При использовании покрытий Bottletop фон HiLite не следует подсвечивать сзади.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Фон Bottletop служит покрытием для HiLite, благодаря чему второй становится еще более универсальным. Фоны Bottletop натягиваются на HiLite и позволяют фотографу быстро менять световые условия съемки, переключаясь от «высокого ключа» к «низкому» или «среднему». При использовании покрытий Bottletop фон HiLite не следует подсвечивать сзади.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Фон тканевый Lastolite Hilite Bottletop LL LB8870 1.8 x 2.15 м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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