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Фон бумажный Lastolite LL LP9050 2.75x 11 м White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фон бумажный Lastolite LL LP9050 2.75x 11 м White

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Фон бумажный Lastolite LL LP9050 2.75x 11 м White - фото 1
Фон бумажный Lastolite LL LP9050 2.75x 11 м White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
  • Фон бумажный Lastolite LL LP9050 2.75x 11 м White - фото 1
  • Фон бумажный Lastolite LL LP9050 2.75x 11 м White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387052
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон
Высота, см
272
Материал
бумага
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.8х0.15х0.15
Вес, кг.
6

Описание товара Фон бумажный Lastolite LL LP9050 2.75x 11 м White

Высококачественная бумага. Абсолютное отсутствие заломов. Доступна опциональная система поддержки.

Отзывы о товаре Фон бумажный Lastolite LL LP9050 2.75x 11 м White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон
Высота, см
272
Материал
бумага
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Высококачественная бумага. Абсолютное отсутствие заломов. Доступна опциональная система поддержки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон бумажный Lastolite LL LP9050 2.75x 11 м White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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