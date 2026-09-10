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Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS

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Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS - фото 1
Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS - фото 2
Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS - фото 3
Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS - фото 4
Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS - фото 5
Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объектив
  • Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS - фото 1
  • Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS - фото 2
  • Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS - фото 3
  • Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS - фото 4
  • Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS - фото 5
  • Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386523
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Характеристики

Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, г.
400

Описание товара Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS

Tokina SZX SUPER TELE 400mm F8 Reflex MF — это супертелеобъектив с фокусным расстоянием 400 мм с катадиоптрической оптической схемой с постоянной светосилой F8. Объектив представляет собой компактную альтернативу стандартным телеобъективам, так как всё больше и больше фотографов стремятся к облегчению своего оборудования. Модель разработана с учётом активных путешественников, которые снимают пейзаж, птиц и животных в дикой природе. Для них важно, чтобы объектив был компактным и лёгким.

Отзывы о товаре Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS




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Характеристики
Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Описание
Tokina SZX SUPER TELE 400mm F8 Reflex MF — это супертелеобъектив с фокусным расстоянием 400 мм с катадиоптрической оптической схемой с постоянной светосилой F8. Объектив представляет собой компактную альтернативу стандартным телеобъективам, так как всё больше и больше фотографов стремятся к облегчению своего оборудования. Модель разработана с учётом активных путешественников, которые снимают пейзаж, птиц и животных в дикой природе. Для них важно, чтобы объектив был компактным и лёгким.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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