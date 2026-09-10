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Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Undercovers 30 Stickies Original (RYC065101) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Undercovers 30 Stickies Original (RYC065101) Black

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Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Undercovers 30 Stickies Original (RYC065101) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветрозащита
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386318
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Характеристики

Бренд
Rycote
Тип товара
Ветрозащита
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
100

Описание товара Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Undercovers 30 Stickies Original (RYC065101) Black

Защитные чехлы, подкладки и стикеры предназначены для крепления небольших личных микрофонов к коже и одежде. Снижает шум ветра и шелеста. Цвет - черный

Отзывы о товаре Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Undercovers 30 Stickies Original (RYC065101) Black




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Характеристики
Бренд
Rycote
Тип товара
Ветрозащита
Описание
Защитные чехлы, подкладки и стикеры предназначены для крепления небольших личных микрофонов к коже и одежде. Снижает шум ветра и шелеста. Цвет - черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Undercovers 30 Stickies Original (RYC065101) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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