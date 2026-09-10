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Держатель для микрофона Rycote Softie Duo-Lyre Mount w/PG Handle (RYC033702) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для микрофона Rycote Softie Duo-Lyre Mount w/PG Handle (RYC033702)

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Держатель для микрофона Rycote Softie Duo-Lyre Mount w/PG Handle (RYC033702)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386309
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Характеристики

Бренд
Rycote
Тип товара
Держатель
Комплектация
рукоятка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
300

Описание товара Держатель для микрофона Rycote Softie Duo-Lyre Mount w/PG Handle (RYC033702)

Это универсальное крепление подходит для всех цилиндрических микрофонов 19-25 мм, включая серию Sennheiser MKH.

Отзывы о товаре Держатель для микрофона Rycote Softie Duo-Lyre Mount w/PG Handle (RYC033702)




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Характеристики
Бренд
Rycote
Тип товара
Держатель
Комплектация
рукоятка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Это универсальное крепление подходит для всех цилиндрических микрофонов 19-25 мм, включая серию Sennheiser MKH.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для микрофона Rycote Softie Duo-Lyre Mount w/PG Handle (RYC033702) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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